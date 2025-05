INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES MOBILIZA FORÇAS DE SEGURANÇA E POPULAÇÃO EM GUAMARÉ

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite desta quinta-feira (8), por volta das 20hs, em um terreno baldio localizado atrás do posto de combustível União I, pertencente a Eduardo, situado em frente ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, no município de Guamaré.

As chamas começaram a se alastrar rapidamente, causando preocupação entre moradores. Os moradores apreensivos, acionaram a Secretaria Municipal de Obras, que respondeu prontamente. Diagno, popularmente conhecido como Batatinha, e seu amigo de trabalho, foram os primeiros a chegar ao local, iniciando os esforços para controlar o fogo que já apresentava grande intensidade.

Pouco tempo, equipes da Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, agentes de saúde do hospital e diversos servidores públicos se uniram à população em uma força-tarefa para conter as chamas. Cerca de 50 extintores foram utilizados, além do apoio essencial do carro-pipa da Secretaria de Obras.

O incêndio se espalhou rapidamente, atingindo áreas próximas as casas e chegando a encostas nos muros das residências, o que levou à orientação para que moradores deixassem suas casas por precaução. As ruas Flauto Praxedes e adjacentes foram tomadas pela fumaça e pelas labaredas, que puderam ser vistas do Conjuntos Paulo Bento, cerca de 1,8 km de distância.

Por volta das 21h, uma escavadeira operada por “Pinote”, como é conhecido na comunidade, chegou ao local e foi fundamental para conter o avanço do fogo. O terreno atingido, estava tomado por mato seco e coqueiros, o que facilitou a propagação das chamas.

A atuação conjunta da população e das autoridades foi decisiva para evitar uma tragédia maior, principalmente devido à proximidade com o posto de combustível, e além disso, o contato com diversos butijões de gás de cozinha que havia próximo ao local, foram retirados rapidamente pela Policia Militar, junto a população. A redação do site da Rádio Nova Litorânea acompanhou tudo de perto e registrou o esforço coletivo e a coragem demonstrada por todos os envolvidos.

Com o incêndio agora controlado, as autoridades competentes iniciarão uma investigação para apurar as causas do ocorrido e se houve algum indício de ação criminosa.

A união demonstrada pela comunidade de Guamaré nesta noite foi um exemplo de solidariedade e compromisso com o bem-estar coletivo.

Parabéns a todos os envolvidos!

