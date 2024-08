ÍNDICE DE PROGRESSO SOCIAL REVELA QUE GUAMARÉ TEM UMA QUALIDADE DE VIDA RELATIVAMENTE FRACA

O município de Guamaré que tem um PIB per capital de R$ 134.491, 77 (2021) e o 112 do Brasil, foi classificado pelo IPS Brasil divulgado semana passada, como um município relativamente fraco em qualidade de vida, ao oferecer aos seus munícipes. O que seria esses índices; É um Índice de Progresso Social é uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população Brasileira.

O município de Guamaré ocupa uma das últimas colocações no ranking IPS (Índice de Progresso Social), no estado do Rio Grande do Norte.

Guamaré recebeu uma nota 53,35 (a avaliação que é de 0 a 100) e ocupa a posição 144 entre os 167 municípios potiguares. Já entre as 5.570 cidades brasileiras, Guamaré ocupa a 4.660 posição.

Notas

No critério Necessidades Humanas Básicas, a nota de Guamaré foi 59,83, no quesito Fundamentos do Bem-estar o município recebeu uma nota 55,75, e na avaliação Agua e Saneamento, o índice foi 39,81, no quesito Segurança Pessoal, o índice foi 38,09.

O detalhamento completo pode ser verificado clicando aqui.

Entenda como é calculado o IPS

IPS Brasil 2024 é uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos, que identifica e apresenta, em uma mesma escala, se as pessoas têm o que precisam para prosperar, desde necessidades básicas como abrigo, alimentação e segurança, até se possuem acesso à informação e comunicação, e se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação.

Ele é composto por 53 indicadores secundários de fontes públicas que são exclusivamente sociais, ambientais e que medem resultados, não investimentos. Essas variáveis foram agregadas em um índice geral, com nota de 0 a 100, e índices para 3 dimensões (Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades) e 12 componentes (Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior).

Estes dados norteiam as estratégias para o aprimoramento e sustentação da qualidade de vida das pessoas. A escolha dos indicadores foi baseada na confiabilidade das fontes dos dados, acessibilidade, abrangência e atualização.

Fonte: IPS Brasil

