INSCRIÇÕES DO IFRN PARA 1 MIL VAGAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES TERMINAM SEGUNDA-FEIRA (12)

O prazo de inscrições para 1.040 vagas de cursos técnicos profissionalizantes de nível médio oferecidas pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) termina nesta segunda-feira (12).

O IFRN abriu dois editais, e as vagas são destinadas a quem já concluiu o ensino médio. O ingresso ocorre no egundo semestre de 2024.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet através do Portal do Candidato no Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFRN. Os candidatos devem possuir uma conta de e-mail ativa.

Para aqueles sem acesso à internet, haverá disponibilidade de inscrição nos campi, em dias úteis, conforme horários especificados nos editais.

O edital nº 17/2024 oferece 1 mil vagas nos seguintes cursos técnicos:

Eletrotécnica – Campus Caicó

Vestuário – Campus Caicó

Mecânica – Campus Canguaretama

Equipamentos Biomédicos – Campus Ceará-Mirim

Manutenção e Suporte em Informática – Campus Ceará-Mirim

Administração – Campus João Câmara

Edificações – Campus Mossoró

Eletrotécnica – Campus Mossoró

Mecânica – Campus Mossoró

Petróleo e Gás – Campus Mossoró

Eletrotécnica – Campus Natal Central

Mecânica – Campus Natal Central

Petróleo e Gás – Campus Natal Central

Edificações – Campus Natal Central

Geologia – Campus Natal Central

Mineração – Campus Natal Central

Segurança do Trabalho – Campus Natal Central

Eventos – Campus Natal Centro Histórico

Guia de Turismo – Campus Natal Centro Histórico

Manutenção e Suporte em Informática – Campus Natal Zona Norte

Administração – Campus Nova Cruz

Mecatrônica – Campus Parnamirim

Rede de Computadores – Campus Parnamirim

Neste caso, a seleção será feita por meio de sorteio eletrônico entre as pessoas candidatas inscritas. Os primeiros nomes sorteados serão considerados aprovados, e os demais, habilitados, podendo preencher vagas remanescentes.

Já o edital nº 18/2024 disponibiliza 40 vagas para o curso técnico de nível médio em Instrumento Musical, oferecido pelo Campus Jucurutu.

A seleção será feita em etapa única, eliminatória e classificatória, com a aplicação de um Teste de Habilidade Específica (THE). As vagas estão disponíveis para sete habilidades: Acordeom, Canto, Bateria/Percussão, Flauta Doce, Piano/Teclado, Saxofone e Violão.

G1/RN