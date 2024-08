JÁ AVISAMOS: NOVA PESQUISA É REGISTRADA EM GUAMARÉ

Lembra da pesquisa registrada e que o blog repercutiu em 10/7/2024, referente a empresa com sede do Mato Grosso do Sul denominada RANKING BRASIL INTELIGÊNCIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 49.860.741/0001-31, com registro sob o nº 07305/2024, encomendada para o município de Guamaré, que tinha data para divulgação o dia 14 de julho de 2024?

Pois é, até a data de hoje, passados quase 1 mês do prazo fixado, a pesquisa não veio à tona. Permeando na cabeça das pessoas o porquê dá não publicação? Se a pesquisa foi encomendada por um particular, qual a razão dela não vir a público? Será que ela não foi favorável ao interesse de alguém que possa ter participado da intervenção na contratação?

Ontem o blog teve notícia do registro da pesquisa, sob o nº. 05916/2024, tendo sido contratada pela Empresa MARCIA CÂMARA FIGUEIREDO EPP/PERFIL PESQUISAS TÉCNICAS, inscrita sob o CNPJ: 40.808.743/0001-07, que tem como contratante o blogueiro GUSTAVO NEGREIROS, com data para divulgação em 12/8/2024, ou seja, próxima segunda-feira.