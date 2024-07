JANDAÍRA: CANDIDATO A PREFEITO DE MARINA SEM VICE; CONVENÇÃO DO MDB É ANULADA PELA JUSTIÇA

Uma decisão da justiça eleitoral caiu como uma bomba no cenário político de Jandaíra. Foi anulada pelo juiz da 62ª Zona Eleitoral, a convenção do MDB que indicou no último sábado (27), Roberto de Udo como vice-prefeito na chapa do candidato Reginaldo Vitorino (PT), apoiado pela prefeita Marina (PT).

A reviravolta na política de Jandaíra, ocorre após a justiça devolver o comando do partido ao ex-prefeito Fabinho. Uma decisão do diretório estadual do partido havia fundamentado a dissolução do diretório municipal do MDB e determinado a instalação de comissão provisória.

Com a anulação da convenção do MDB, os candidatos não poderão registrar candidatura enquanto o imbróglio não for resolvido, assim Reginaldo Vitorino fica sem vice.

O MDB deve fazer nova convenção e é possível a postulação de candidatura pelos pré-candidatos novamente, que podem ter seus nomes aprovados no novo ato partidário.

O ex-prefeito Fabinho, pai e desafeto político da prefeita Marina, sai vitorioso do segundo round dessa novela de suspense que deve ter outros capítulos até o prazo final para o registro de candidaturas.

Blog Celso Amâncio