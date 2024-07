Jandaíra: Prefeita Marina divulga nota oficial sobre decisão judicial

A prefeita de Jandaíra, Marina Marinho divulgou Nota Oficial em suas redes sociais sobre a decisão judicial publicada ontem nos blogues da região dando presidência do MDB de volta ao ex-prefeito Fábio Marinho. A Coligação vai recorrer da decisão: Confira a Nota Oficial:

NOTA OFICIAL

Nesta segunda-feira (29), a Coligação da Esperança de Jandaíra, formada pelo PT e MDB de Jandaíra, foi surpreendida pela decisão liminar da justiça eleitoral que anulou parte da Convenção da Esperança, realizada no último sábado (27).

A ação foi movida pelo ex-presidente do MDB, Fábio Marinho, que age de forma desrespeitosa aos pré-candidatos e pré-candidatas do MDB na cidade, contrariando a escolha democrática dos filiados do MDB, que homologaram a decisão de lançar as pré-candidaturas de vice-prefeito e dos vereadores e vereadoras na cidade.

É de conhecimento de toda Jandaíra que Fabio Marinho vinha construindo a nominata do Republicanos para as candidaturas de prefeito e vereador de sua chapa, contrariando a resolução expedida pelo MDB estadual.

Em respeito ao pré-candidato a vice-prefeito, Roberto de Udo, a todos os pré-candidatos do MDB e ao povo de Jandaíra, iremos recorrer da decisão para reverter essa ação equivocada.

Coligação da Esperança de Jandaíra