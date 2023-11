Javier Milei é eleito presidente da Argentina

O candidato de direita Javier Milei, 53 anos, da coalizão La Libertad Avanza, venceu o 2º turno das eleições presidenciais da Argentina neste domingo (19.nov.2023). O libertário derrotou o representante peronista Sergio Massa (Unión por la Patria).

Com 99,28% das urnas apuradas, Milei aparece com 55,69% dos votos válidos, contra 44,30% do atual ministro da economia argentino.

A posse do argentino será em 10 de dezembro, sucedendo o atual presidente Alberto Fernández. Sergio Massa reconheceu a derrota nas eleições presidenciais e ligou para dar os parabéns para Javier Milei.