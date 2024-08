JEFERSON BRENO: UMA LIDERANÇA JOVEM E COMPETENTE; QUE REPRESENTA A JUVENTUDE MACAUENSE

O candidato a vereador pelo PSDB Jeferson Breno, mas conhecido por Jefinho, tem encantado nesta campanha a população macaueense com seu jeito simples e humilde de ser. Despontando como um dos candidatos que mais representa a juventude na terra das salinas.

Quando me refiro à juventude, estou certo que talvez seja a primeira vez em que muitos destes, irão entrar nestas eleições em uma cabine eleitoral e votar, e exercer seu direito de cidadania.

Todavia, eles estão fazendo uma diferença enorme, principalmente nas redes sociais, onde exprimem seus anseios e expressam sua opinião sobre os candidatos, e Jefinho dispara como preferido da juventude de Macau, em especial, nas redes sociais e nos grupos de whatsapp.

É por estas e outras razões que hoje os jovens macauenses Caio, Léo e o Professor Leonardo, aderiram ao projeto politico do candidato a vereador Jefinho, somando e multiplicando a tabuada do PSDB.

O trio parada dura reforça com essa adesão a força jovem na campanha do candidato que mais cresce em Macau. Uma liderança jovem, cheio de sonhos e ousadia, que caminha a passos largos, com a força de Deus e do povo para ser eleito vereador no próximo dia 6 de outubro de 2024.