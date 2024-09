JEFINHO CRESCE COM ADESÕES ESPONTÂNEAS EM MACAU

A candidatura de Jeferson Breno, mas conhecido por Jefinho em Macau, disparou igual a foguete, e as adesões acontece a todo instante, em todo momento, chega a faltar tempo para atender os convites de famílias, que desejam tirar foto e declarar seu apoio ao candidato a vereador que mais cresce nas terras das salinas.

Um dos exemplos foi de Zé Antônio, gerente da poderosa do vale, ele declarou seu apoio a Jefinho para vereador. “Estou com Jefinho, estou com o povo de Macau, esse garoto vai longe”. Comentou.

Assim aconteceu espontaneamente com Leandro da Escolinha de Futebol Barcelona Macau, “Jefinho é gente da gente, um cara bacana, que Macau abraçou e será nosso vereador no próximo dia 6 de outubro”. Comentou.

Margareth e Yara afirmaram em alto e bom som que estão fechadas com Jefinho. “Estou com Jefinho porque ele me representará na Câmara Municipal, um rapaz com um sorriso largo e coração bom, que Macau apoia e confia”. Comentou.

O que se pode ver é que Jefinho vem conquistando importantes adesões em todos os seguimentos da cidade, e aqui pra gente… Este menino vai longe!