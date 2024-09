JEFINHO: PARABÉNS MACAU PELOS OS 149 DE SUA EMANCIPAÇÃO POLITICA

O candidato a vereador pelo o PSDB, Jeferson Breno, mas conhecido por Jefinho, nasceu e se criou em Macau, onde reside e mora com sua família.

Macauense da gema, e o orgulho de fazer parte da história lhe enaltece por conhecer cada canto da cidade, cada palmo de chão, cada cidadão.

Ontem, a cidade parou para comemorar os 149 anos de sua emancipação politica, com desfile cívico e festa.

Ao lado do amigo e cantor Raí da banda Saia Rodada que abriu a noite de festa, o registro fotográfico deste momento único não passou por despercebido, e em sua página no instagram, ele escreveu:

“Ontem Macau festejou 149 anos de emancipação política da forma que o povo mais gosta, com um arrastão pelas ruas da cidade. E quem iniciou a festa foi meu amigo Raí Saia Rodada de quem sou fã. Fico feliz de ver as festas tradicionais da cidade de volta e como vereador vou atuar para que elas continuem. Macau é terra de povo honesto, trabalhador e que no seu momento de lazer sabe se divertir. A festa é do povo de Macau e parabéns a todos que fizeram essa festa bonita, principalmente ao povo que saiu em massa atrás do trio elétrico”. Comentou Jafinho