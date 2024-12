JLM CESTAS & MIMOS: UMA NOVA OPÇÃO DE PRESENTEAR ALGUÉM COM AMOR E CARINHO NO PREÇO QUE CABE NO SEU BOLSO

A JLM Cestas & Mimos nasceu para atender o mercado de cestas de café da manhã, datas comemorativas e ocasiões especiais. Contamos com inúmeras de opções de Cestas de café da manhã com entrega gratuita em Guamaré/sede e Salina da Cruz, com uma variedade de produtos como: cestas de flores, doces, frutas e muito mais.

Em nossa loja virtual no instagram é possível encontrar cestas de frutas, cestas de chocolates, cestas de vinhos e também cestas de presente de aniversário, cestas românticas, cestas para mulher e cestas para homem.

Além disso, também oferecemos cestas prontas ou montadas a critério do cliente. Mimos para festas em empresas e Igrejas, também para datas comemorativas, cestas natalinas, amigo doce, amigo secreto, lembrança para padrinhos e madrinhas em casamentos, formaturas, produtos temáticos para datas como Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Uma delícia de presente!

Promovemos produtos e serviços com alta qualidade e estilo próprio, garantindo a excelência no atendimento ao cliente.

Intagram: @jlmcestas

WhatApp: (84) 996640634

NOTA

Este empreendimento foi uma ideia que surgiu no coração de Deus para os nossos corações, e juntando um pouco do que sabemos fazer dentro da área do artesanato, e com o desejo, habilidade e experiências das amigas Luana e Mercedes, resolvemos criar o Instagram, para começarmos a divulgar o nosso trabalho.

Esperamos em Deus que possamos agradar a cada pessoa que conhecerem o nosso trabalho e obterem os nossos serviços, e de uma forma muito especial sejam abençoados.

Obrigada a todas que divulgarem e também comprarem para se presentear ou presentear alguém em especial.