JOGOS DE ESTAFETAS: NÃO HOUVE SESSÃO NA CÂMARA POR FALTA DE QUÓRUM

Virou rotina.

Novamente, não houve sessão ordinária nesta terça-feira (18), às 15 horas, por falta de quórum, ou seja, não teve o número mínimo de vereadores (8) para realização da sessão.

O plenário até contou com público presente em sua galeria, mas devido à falta de alguns parlamenteares não foi possível à realização.

O presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, justificou a ausência dos faltosos:

O vereador Manu de Nascimento justificou sua ausência devida ter viajado a Natal para realizar exames.

Os vereadores Gustavo Santiago e o José Silva (Dedezinho) justificaram a ausência para tratar de problemas do gabinete.

Já o vereador Daniel do Sub, não justificou a ausência.

Devido à falta dos quatro vereadores infelizmente mais uma vez não houve sessão.

O que tem preocupado a população é que as sessões da casa do povo se transformem em jogos de estafetas. Ou seja, revezamentos onde todas as pessoas de cada equipe fazem o mesmo percurso, cumprindo as mesmas tarefas e objetivos. Nesse, são usados diversos materiais para incrementar o jogo ou apenas componentes das equipes, aplicados em ambientes externos e/ou internos.

Assim, requerimentos e projetos de leis que estavam na ordem do dia serão apreciados na próxima sessão, marcada para o dia 25 de junho de 2024, no horário regimental.

A realização das sessões ordinárias é de suma importância para a população de Guamaré. Cada semana perdida sem sessão a população fica desassistida do parlamento, instante em que projetos não são votados, requerimento não são discutidos em prol da população.

Aqui pra gente… O povo tá de olho!