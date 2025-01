JOVEM MORRE ATROPELADO POR ÔNIBUS DA BANDA GRAFITH AO TENTAR TIRAR SELFIE

Fabiano Gomes Liberato, 32 anos, foi atropelado pelo ônibus da banda Grafith enquanto tentava tirar uma selfie próximo ao veículo, que realizava uma manobra ao lado da praça de eventos em Viçosa, RN. As informações são do Via Certa Natal.

Morador de São Paulo, Fabiano estava na cidade para buscar a mãe e levá-la para morar com ele na capital paulista. Ele foi socorrido ao Hospital Regional de Pau dos Ferros, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista alegou não ter visto a vítima. O caso está sendo apurado pelas autoridades.