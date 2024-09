JOVEM POTIGUAR: ABERTAS INSCRIÇÕES PARA 690 VAGAS; EDITAL TEM VAGAS PARA MACAU

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), através da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e a Secretaria do Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) abriu, deste a ultima quarta-feira, dia 18/9, as inscrições para 690 vagas de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) voltados para qualificação profissional de jovens em todo o estado. O processo seletivo é regido pelo Edital Projeto Jovem Potiguar – Ciclo 1 e de acordo com o edital, 30 vagas estão disponíveis para o Campus Macau no curso de programador web (200 horas), no turno noturno.

Cursos/Vagas

As pessoas interessadas poderão concorrer desde que tenham entre 16 e 29 anos na data de início do curso, salvo exigência de curso específico pela maioridade, estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, e tenham concluído o ensino fundamental.

As vagas contemplam os cursos: Agente cultural, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de Manutenção Predial, Condutor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiente Local, Desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais, Editor de vídeo, Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, Montador e Reparador de Computadores, Operador de Gravação e Edição de Áudio, Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas, Programador Web e Vendedor. Veja a descrição das vagas no quadro anexo*

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 18 de setembro até 9 de outubro exclusivamente via site https://jovempotiguar.sine.rn.gov.br