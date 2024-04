JUNTOS PODEMOS! UM VENTO DE MUDANÇA SOPRA FORTE EM GUAMARÉ

Logo após o anúncio da filiação do vereador Edinor Albuquerque, Tiago Luis e Leandro Félix ao Podemos, chegou a vez de Diego de Lisete fortalecer em muito o partido, aumentando ainda mais a esperança que Guamaré tanto precisa.

A tarde desta sexta-feira (05) marcou a união daqueles que recolocarão Guamaré no caminho certo. O encontro foi na fazenda do vereador Edinor Albuquerque e contou com a presença do ex-prefeito Adriano Diógenes, dos vereadores mencionados, da ex-vereadora Lisete Negreiros e seu esposo Ubaldo, amigos e simpatizantes.

DIEGO DE LISETE

O vereador Diego de Lisete é um parlamentar atuante e prestativo que irá para disputa de sua reeleição, apoiado no forte apego popular.

Ele foi o segundo vereador mais votado no último pleito com 890 votos obtidos a custo de muito trabalho, principalmente de sua mãe, a ex-vereadora Liste Negreiros seu maior cabo eleitoral, além da sua família, uma legião de amigos e admiradores.

EDINOR ALBUQUERQUE

O vereador Edinor Albuquerque perseguirá a renovação de um 4º mandato com um grande cabedal de serviços prestados.

Edinor obteve na última eleição 750 votos, sendo um forte representante do povo que é extremamente simpático a sua atuação e reconhecedor do trabalho de sua esposa, ex-Secretária de Assistência Social Juliana Câmara, que tem um forte histórico de serviços prestados em favor dos menos favorecidos.

Edinor tem o cheiro do povo.

TIAGO LUIS

O vereador Tiago Luis irá disputar sua reeleição, o jovem parlamentar disputará a cadeira para um 2º mandato. No derradeiro pleito obteve 505 votos, uma demonstração clara de confiança do povo de Guamaré no jovem que vem demonstrando um grande potencial político, carisma e abnegação ao seu povo. Seu pai, o empresário Berg da Farmácia, é seu maior cabo eleitoral, além da sua família, amigos e militância aguerrida.

LEANDRO FELIX

O vereador Leandro Felix irá disputar reeleição para seu 2º mandato, como vereador de oposição, Leandro deixou um legado de resistência e luta em prol do povo durante essa legislatura.

A coragem do vereador é digna de aplausos, seus ensinamentos representam orgulho ao seu povo. Assim, pelo exemplo mostrou aos cidadãos que o povo não pode ser subserviente aos poderes. Seu maior eleitor é o ex-vereador Dedé de Hélia, donde extraiu sua firmeza, histórico de retidão e coragem.

O vereador obteve 587 votos do povo nas urnas.

ADRIANO DIOGENES

O ex-prefeito Adriano Diógenes dispensa qualquer comentário, como gestor por apenas 2 anos à frente da prefeitura deixou o registo de sua capacidade administrativa, saneando a máquina administrativa e executando todos os serviços públicos essências, sua competência resolutiva e objetivos definidos são facilitadores para o cumprimento de estratégias e metas, com mostras claras e resultados positivos.

Adriano conseguiu escrever um legado em Guamaré, com trabalho e respeito ao povo, governou com transparência e zelo pela coisa pública, o que nunca havia ocorrido em outras gestões. É só comparar o antes e o depois da gestão de Adriano, seu grande poder de persuasão e sensibilidade foi capaz de demover 4 vereadores de mandato, o que nunca havia ocorrido na história política de Guamaré.

Juntos os vereadores Diego, Tiago, Edinor e Leandro somaram 2.732 votos, o que potencializa ainda mais o projeto que promete reconstruir Guamaré, por meio de uma política inclusiva e de resgate a dignidade de um povo sofrido, enganado e perseguido.

Se sozinho parecemos fracos, juntos, nós Podemos salvar Guamaré.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: