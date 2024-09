JUSTIÇA DETERMINA QUE GESTÃO RIVELINO CÂMARA REGULARIZE PAGAMENTO DE MAIS 3 MILHÕES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

O Juiz Valdir Flávio Lobo Maia, titular da Comarca de Patu, determinou que a gestão Rivelino Câmara, devolva mais de R$ 3,2 milhões ao fundo de previdência dos servidores públicos (PREVI-PATU).

A ação popular movida contra a atual gestão, que apontava desvio de valores do fundo previdenciário do município, foi aceita pelo magistrado, que também determinou que os repasses devem ser feitos sem atraso de agora em diante.

O medo de se aposentar e não receber nada era uma preocupação dos servidores do município, que respiraram aliviados com a decisão. “Todo mês é descontado do meu salário e mesmo assim corro o risco de não receber nada quando me aposentar. Isso é muita injustiça”, disse uma servidora de Patu que pediu para não ser identificada por medo de perseguição.

