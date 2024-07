JUSTIÇA ELEITORAL DETERMINA CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESQUISA POR IRREGULARIDADE EM JANDAÍRA

A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte público sentença judicial que determina o cancelamento do registro de uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Qualitta Empreendimentos, aplicada Jandaíra em maio desse ano.

Em 27 de junho, o juiz da 62ª Zona Eleitoral de João Câmara, Rainel Batista Pereira Filho, já havia determinado, que um blog local e o pré-candidato Ricardo Paulino (Republicanos) retirem do ar a pesquisa.

A decisão da justiça foi baseada na constatação de inconsistências no número de entrevistados, que não correspondiam ao registrado oficialmente. O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) reforçou a proibição da divulgação da pesquisa, destacando que os dados fornecidos eram incorretos e, portanto, inviáveis para uso público e eleitoral.