JUSTIÇA SUSPENDE PESQUISA ELEITORAL EM JANDAÍRA

O juiz da 62ª Zona Eleitoral de João Câmara, Rainel Batista Pereira Filho, determinou nesta quinta-feira (27), que um blog local e o pré-candidato Ricardo Paulino retirem do ar a pesquisa do instituto Qualitta Empreendimentos, registrada em 30 de maio com o número RN-01426/2024.

A decisão da justiça eleitoral foi tomada após ser identificado que foram entrevistadas mais pessoas do que o indicado no plano amostral.

“Ora, se o número de entrevistados é essencial no plano amostral, é nítido que ele tem que retratar a realidade, uma vez que estamos tratando da ampla fiscalização pelos interessados e da necessidade de transparência e fidedignidade aos números nas pesquisas eleitorais,” destacou o magistrado.

Além da suspensão da divulgação, foi imposta uma multa de R$ 53.205,00 em caso de descumprimento da ordem judicial.