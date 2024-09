KEYLLA E NENÉM: AS DAMAS DE FERRO E FAMILIA ESTÃO COM O DOUTOR E A PROFESSORA

A campanha de Adriano e Lisete tem registrado um crescimento significativo de adesões ao projeto politico do Podemos para Mudar Guamaré. Adesões estas impulsionada por uma série de visitas que têm atraído um número cada vez maior de apoiadores.

Seja na sede ou mesmo na zonal rural do município, os sinais de cada cidadão e cidadã são claros que o povo quer mudanças.

Nas últimas semanas, a adesão popular tem sido notável, refletindo a confiança da população, e desta vez, foi à vez de Keylla e Neném, mas conhecidas como ‘Damas de Ferro’, que reside no conjunto Vila Maria, mulheres autênticas, queridas, e de muitos amigos conquistados ao longo dos anos.

Sua família também se soma a essa adesão espontânea como da sua tia Lourdes e da sua avó Maria de Zé Pretinho. “a tabuada aqui na família das damas de ferro para Mudar Guamaré é de somar e de se multiplicar”, disse Lourdes.

Aqui pra gente,

Presta atenção do tamanho do sorriso largo e da felicidade destas mulheres na foto. Elas vieram para somar ao grupo de guerreiras e lutar, para fazer a verdadeira mudança em Guamaré. “A cidade clama por mudanças, não existe uma área hoje no governo que não esteja afetada, em especial, a saúde do munícipio. Sinto a dor do povo, dos meus amigos doendo em mim, estamos sim, com Diego de Lisete e o Doutor para mudar Guamaré”. Disse Keylla.

O que era impossível torna-se possível quando o povo se une, e decide lutar por uma cidade melhor, lutar pelo seu próximo, pelo o futuro de seus filhos e netos. A nação verde recebe duas mulheres de linha de frente para se somar as demais guerreiras corajosas do Podemos.