LITORÂNEA ESPORTIVA ESTREIA NAS ONDAS DA RÁDIO COM MIGUEL BOENTE

É hoje!!!

Chegou o grande dia da estreia do novo programa esportivo das rádios guamareenses. Litorânea Esportiva, com apresentação de Gerson Almeida e comentários de Miguel Boente.

Neste primeiro programa o debate será sobre o campeonato carioca, paulista, potiguar, também da conquista da seleção brasileira hexa campeã de beach soccer, além da expectativa para o ano da seleção brasileira de futebol, e dos casos Dani Alves, Assédio a repórter no grenal de ontem, e também da repercussão da declaração de Tite que causou alvoroço na internet.

O programa ainda irá debater sobre a luta do século entre Popó e Bambam. Você não vai perder né? Agora mesmo, a partir das 20h o programa está no ar e você pode ouvir aqui no blog através da rádio, basta clique no play e ouvir.

