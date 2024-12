LOA 2025: CÂMARA DE GUAMARÉ REALIZARÁ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NESTA TERÇA-FEIRA, 17

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré – RN, vereador Eudes Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e regimentais nos termos do RICMG, comunica a todos os vereadores, bem como a população em geral que será realizada SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, no dia 17 de dezembro de 2024 às 15:00h, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, projeto da lavra do Prefeito Constitucional de Guamaré, sobre a LOA 2025 para deliberação.

Comunique a cada Edil nos termos do Regimento desta Casa Legislativa, e a todos os servidores.

Afixe-se, publique-se, e convoque-se.

Guamaré/RN, 12 de dezembro de 2024.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente da Câmara de Vereadores de Guamaré

Clique aqui e veja o EDITAL: EDITAL SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – CMG – 2024