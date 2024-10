Locais de Votação: Veja as seções por escolas no município de Guamaré

RELAÇÃO DAS SEÇÕES – GUAMARÉ

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO THEODORICO (SALINA DA CRUZ)

82 – 111 – 137 – 153

ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA NUNES TEIXEIRA

62 – 74 – 84 – 93 – 149 – 152

ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ PINTO FREIRE FUNCINARÁ DEFINITIVAMENTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DE MELO PEDRO – (BAIXA DO MEIO)

09 – 112 – 114 – 156

ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO

97 -107 – 124 – 126 – 131 – 136

ESCOLA ESTADUAL NÁDIA MARIA CÂMARA (BAIXA DO MEIO)

06 – 07 – 08 – 121

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ TIBÚRCIO (LAGOA SECA)

81

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NUNES DA SILVEIRA (LAGOA DE BAIXO)

113

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO BATISTA (MANGUE SECO NESTA ELEIÇÃO, FUNCIONARÁ NA ESCOLA MUNICIPLA PEDRO GUILHERME – (LAGOA DOCE)

80 – 96

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MADALENA DA SILVA (BAIXA DO MEIO)

63 – 75 – 79 – 83 – 105 – 115 – 128 – 154

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FREIRE

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 119

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEBASTIANA RICARDO DOS SANTOS (BAIXA DO MEIO)

132 – 155