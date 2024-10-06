Locais de Votação: Veja as seções por escolas no município de Guamaré
RELAÇÃO DAS SEÇÕES – GUAMARÉ
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO THEODORICO (SALINA DA CRUZ)
82 – 111 – 137 – 153
ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA NUNES TEIXEIRA
62 – 74 – 84 – 93 – 149 – 152
ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ PINTO FREIRE FUNCINARÁ DEFINITIVAMENTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DE MELO PEDRO – (BAIXA DO MEIO)
09 – 112 – 114 – 156
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO
97 -107 – 124 – 126 – 131 – 136
ESCOLA ESTADUAL NÁDIA MARIA CÂMARA (BAIXA DO MEIO)
06 – 07 – 08 – 121
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ TIBÚRCIO (LAGOA SECA)
81
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NUNES DA SILVEIRA (LAGOA DE BAIXO)
113
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO BATISTA (MANGUE SECO NESTA ELEIÇÃO, FUNCIONARÁ NA ESCOLA MUNICIPLA PEDRO GUILHERME – (LAGOA DOCE)
80 – 96
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MADALENA DA SILVA (BAIXA DO MEIO)
63 – 75 – 79 – 83 – 105 – 115 – 128 – 154
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FREIRE
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 119
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEBASTIANA RICARDO DOS SANTOS (BAIXA DO MEIO)
132 – 155