LULA DEMITE JEAN PAUL PRATES DA PETROBRAS

O presidente Lula (PT) decidiu demitir Jean Paul Prates da presidência da Petrobras na noite desta terça-feira 14.

Quem assume o lugar de Prates, temporariamente, é Magda Chambriard.

Chambriard foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma Rousseff (PT).

Ex-senador do PT pelo Rio Grande do Norte, Prates assumiu a direção da estatal no início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023.

A demissão de Prates acontece após uma série de desgastes entre o líder da estatal e ministros do governo, em especial com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com Rui Costa, da Casa Civil.