LULA SANCIONA PROJETO QUE LIMITA USO DE CELULARES NAS ESCOLAS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta segunda-feira (13/1), sem vetos, o projeto que limita o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país. A nova lei proíbe o uso dos smartphones durante a aula, mas também no recreio ou nos intervalos entre os cursos.

De acordo com o texto, a regra vale para educação básica, que abrange pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.

A nova lei permite que estudantes portem celulares nas escolas, mas o uso será restrito a situações excepcionais, como emergências, necessidade de saúde ou força maior. Após a sanção de Lula, o projeto ainda precisa ser regulamentado.

Segundo informações do Ministério da Educação, as orientações para aplicação da norma serão traçadas ainda neste mês, mas as escolas já poderão implementar as regras a partir de fevereiro, no início do ano letivo.