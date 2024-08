LUTO: AOS 39 ANOS, O DIGITAL INFLUENCER THEU MAIA SE ENCANTA

Faltam palavras…

O influenciador digital Macauense, de 39 anos, Theu Maia, que lutava pela vida há pouco mais de 30 dias, nos deixou, neste início de noite.

Funcionário público da Prefeitura de Macau, Theu Maia deixa órfã uma legião de fãs e admiradores do seu trabalho nas redes sociais. Na sua rápida ascensão na carreira profissional, ele exerceu o cargo de assessor de imprensa da Câmara Municipal.

Estou escrevendo isso com pesar no coração. Theu encampou grandes campanhas e ajudou muitos Macauenses e segue agora para os portões do céu, deixando tristes todos nós, comunicadores da sua terra natal e da nossa região, onde ele tornou-se umas das referências na comunicação digital.

O falecimento do blogueiro e digital Influencer ocorreu em Natal, onde ele estava hospitalizado. A informação foi confirmada pela família pouco depois das 18 horas desta terça-feira (06).

Mércia, Bruno, tios, demais familiares e amigos, minha solidariedade, neste momento de perda irreparável, luto e saudade.

Descanse em paz, meu amigo Theu!

Blog Celso Amâncio