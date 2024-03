Com a baixa de dois vereadores no grupo governista em Macau, a semana promete muitas emoções e os discursos daqueles que até ontem juravam fidelidade ao prefeito Zé Antônio são aguardados com muita expectativa pela população.

Saíram Andreia Martins e a vereadora Ceição do grupo de Zé. O grupo do prefeito deverá reagir, com possibilidade de surpresas no cenário politico local ou quem sabe, uma bomba.

Não duvidem!