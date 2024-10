MACAU: ARENA FUTEBOL SOCIETY DA COHAB ENTRA EM FASE DE TESTES

Construída no conjunto da Cohab, a Arena de Futebol Society foi concluída e, antes da festa inauguração, foram feitos testes do gramado sintético e da iluminação na noite desta segunda-feira (30).

Disputando a bola na categoria Sub-12, se enfrentaram no gramado os alunos Escola Municipal Maura Bezerra e da Escola Municipal Edinor Avelino. Os jogadores do Edinor Avelino venceram os representantes da Maura Bezerra, pelo placar de 4×2.

Em seguida, foi a vez dos adultos abrilhantarem a noite com um jogo eletrizante. O time da Cohab enfrentou a equipe do Canto do Papagaio e o jogo terminou empatado em 5×5.

Construída com recursos de emenda parlamentar do mandato do ex-senador Jean Paul Prates, a gestão do projeto Areninhas Potiguares tem a parceria entre o IFRN, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (Funcern) e as prefeituras.

O secretário municipal de Esporte e Juventude, Rogério Lopes esteve na Cohab com a equipe da secretaria e ofereceu todo apoio logístico para a realização dos amistosos que marcaram a abertura da arena para a fase de testes da estrutura.

O Areninhas Potiguares consiste em campos de futebol society, equipados com gramado sintético de alta qualidade, bancos para os jogadores, iluminação e todos os equipamentos necessários para a prática esportiva, incluindo a presença de profissionais de educação física. “É um projeto vai além da estrutura física dos equipamentos, focando na convivência social, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do esporte nas comunidades”, destacou o secretário Rogério Lopes.