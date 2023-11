Macau: Com 95% das obras concluídas, UBS de Diogo Lopes recebe visita do prefeito

O prefeito de Macau José Antônio Menezes visitou na tarde desta terça-feira (14), as obras de construção da Unidade Básica de Saúde no distrito de Diogo Lopes. A obra está em fase de finalização e representa o investimento de R$ 1,2 milhão, com recursos do orçamento municipal por meio de emendas impositivas da Câmara de Vereadores.

Com 95% das obras em andamento, quando concluída, a UBS de Diogo Lopes vai se somar a três unidades de saúde entregues, entre UBSs reformadas, ampliadas e construídas na atual gestão. A nova unidade de saúde é uma das mais esperadas pela população daquela área e durante a visita, o prefeito cobrou agilidade na entrega da obra à empresa responsável pela construção.

Com amplas e modernas instalações, a nova UBS deverá ser inaugurada até o final deste ano. Acompanharam o prefeito na visita, a Secretária de Saúde, Terezinha Menezes, o Secretário de Infraestrutura, Winston Paiva e os vereadores, Oscar Paulino, Diana Lira, Baêga, Givagno Patrese e Nilson de Barreiras. “Finalmente, depois de uma espera de muitos anos, Diogo Lopes vai receber uma Unidade Básica de Saúde preparada para prestar um bom serviço aos moradores desta localidade, beneficiando também Sertãozinho e Barreiras”, destacou o prefeito José Antônio de Menezes.

No novo prédio serão prestados serviços básicos de saúde, com atendimento médico e de odontologia, vacinação, sala de curativo, enfermagem, além da assistência à hipertensos, diabéticos, ações na saúde da mulher e no planejamento familiar e ainda no combate ao tabagismo, entre outros serviços na atenção primária à saúde.

Com informações: Assecom/PMM.