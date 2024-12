MACAU E PENDÊNCIAS TERÃO PARADA PROGRAMADA NO ABASTECIMENTO TERÇA-FEIRA (10)

A Adutora Pendências/Macau/Guamaré vai passar por uma parada programada no abastecimento na próxima terça-feira (10), afetando os municípios de Guamaré e Macau, além de comunidades rurais. A interrupção será necessária para a realização de melhorias na estação elevatória de água bruta localizada em Pendências, e serviços de interligação de trechos e substituição de bombas.

Em Guamaré, será paralisado o abastecimento também nas comunidades Baixa do Meio, Mangue seco, Lagoa doce e Umarizeiro. Em Macau, serão afetadas as comunidades Cohab, Papagaio, Salinópolis, Soledade, Barreiras, Diogo Lopes, Posseiros, Terra de Deus e Ilha de Santana.

A previsão é que o serviço na adutora seja concluído por volta das 18h da sexta-feira (13), com a imediata retomada do funcionamento. Após a religação, será necessário aguardar um prazo de até 72 horas para a completa normalização do fornecimento em todas as áreas afetadas.

Assessoria Caern