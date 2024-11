MACAU, GUAMARÉ E COMUNIDADES ESTÃO COM ABASTECIMENTO TEMPORARIAMENTE SUSPENSO

O abastecimento de Macau, Guamaré e comunidades rurais foi suspenso no início da manhã desta sexta-feira (22). Em Macau as comunidades com suspensão de abastecimento são: Cohab, Posseiros I e II, Papagaio, Terra de Deus e os distritos de Barreiras e Diogo Lopes.

Já em Guamaré as comunidades de Mangue Seco, Lagoa Doce, Umarizeiro e distrito de Baixa do Meio também tiveram suspensão no envio de água.

A previsão é que o serviço seja concluído ainda no final da tarde de hoje. A normalização ocorre em até 72 horas, após o sistema ser religado.