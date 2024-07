MACAU INICIA LUTA JUNTO À PETROBRAS PELA INSTALAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO CAMPO DE PITU

O prefeito de Macau, José Antônio Menezes, deu início a uma importante iniciativa visando alavancar a economia da cidade e de toda região salineira.

Ele formalizou um pedido à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, manifestando o interesse do município sediar a base operacional da Petrobras para exploração do Campo de Pitu, que está em vias de ser iniciada pela empresa.

José Antonio discutiu esse tema durante uma reunião com o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em Natal.

“A presença dessa base operacional em Macau tem grande potencial para alavancar atividade econômica, criar empregos e aumentar a renda para o comércio e para os prestadores de serviços locais”, acredita o prefeito.

Segundo Jean Paul Prates, a descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na margem equatorial, anunciada recentemente, pela Petrobras, “fortalece a necessidade de estruturação de uma base operacional eficiente nas proximidades da área de exploração”.

A Petrobras iniciou a perfuração de dois poços de pesquisa de óleo e gás, em águas profundas na Bacia Potiguar, na Margem Equatorial brasileira, no final do ano passado e do poço Anhangá, na concessão localizada a 79 km da costa do estado do Rio Grande do Norte, próxima ao poço Pitu Oeste.

QUALIFICAÇÃO

José Antônio destacou ter planos para realizar cursos de qualificação profissional para a população de Macau, em parceria com instituições importantes como o IFRN, “garantindo que os macauenses possam aproveitar melhor as oportunidades de emprego que surgirão com a instalação da base”.

“A iniciativa do prefeito José Antônio é um passo decisivo para que Macau se torne um polo estratégico no setor de petróleo e gás, potencializando o crescimento econômico da região”, reconhece o ex-presidente da Petrobras.