Macau: Policia Civil prende mulher por lesão corporal e dano qualificado

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Macau (DEAM/Macau), em ação conjunta com equipe da 59ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Macau), prenderam em flagrante, neste domingo (24), uma mulher, 48 anos, suspeita por lesão corporal em contexto de violência doméstica e por dano qualificado. A prisão foi realizada na comunidade do Canto do Papagaio, no município de Macau.

Segundo a investigação, a mulher teria perfurado o seu companheiro por várias vezes com armas brancas (faca e foice). Além disso, antes de fugir de sua residência, ela teria incendiado roupas e outros pertences do seu companheiro. A mulher foi conduzida à delegacia e posteriormente encaminhada para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

PC\ASSECOM