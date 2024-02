MACAU: PREFEITO ZÉ ANTÔNIO RECEBE O ABRAÇO DOS FOLIÕES NAS PRÉVIAS CARNAVALESCAS

O prefeito de Macau, José Antônio Menezes está participando das prévias carnavalescas na sua cidade e tem saído aprovado no teste de popularidade.

Abraços, cumprimentos e a boa prosa ao pé do ouvido não tem faltado na agenda de rua do prefeito-folião que tá com todo pique para viver mais um carnaval ao lado da sua gente hospitaleira e festeira.

As fotos são desse final de semana e foram registradas no Baile da Saudade e no Carnaval da Cohab.