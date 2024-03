MACAU: PREFEITURA INICIA CRONOGRAMA DE CORTE TERRA E ENTREGA DE SEMENTES PARA AGRICULTURA FAMILIAR

O Programa Corte de Terra é um benefício que chega ao pequeno agricultor, 100% custeado pela Prefeitura de Macau, através da Secretaria de Infraestrutura, Pesca, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. Para esse ano, mais de 200 hectares de terra estão no programa que atende diretamente cerca de 100 produtores rurais no município de Macau.

Em parceria com o Governo do Estado, através da EMATER, a prefeitura entregou mais de duas toneladas de sementes de milho, feijão e sorgo para os pequenos agricultores e produtores rurais. Nesta sexta-feira (22), o prefeito José Antônio de Menezes visitou as três vilas de assentamentos e acompanhou de perto o corte de terra.