MACAU: PREFEITURA PAGA 100% DA FOLHA DE EFETIVOS NESTA SEXTA-FEIRA; PROFESSORES RECEBEM COM AUMENTO

O salário de todas as categorias do funcionalismo efetivo público municipal referente ao mês de agosto está sendo pago pela Prefeitura de Macau nesta sexta-feira (30). Com a medida, o município injeta mais de R$ 5 milhões na economia da cidade.

“Salário em dia é o começo de tudo, é dignidade para o servidor e dinheiro circulando no comércio. Quando eu assumi a prefeitura, ninguém queria vender, nem para os servidores, nem para o município e desde primeiro de janeiro, essa realidade mudou. É hora de seguir em frente, porque Macau não pode andar pra trás”, declarou o prefeito José Antônio de Menezes.

Magistério

No pagamento dessa folha de agosto, a gestão municipal também está repassando um aumento de 2,16% para os professores da rede pública. Estão sendo repassados para pagar os servidores do magistério mais de R$ 1,7 milhão.

O prefeito José Antônio de Menezes, lembra que na sua gestão, a prefeitura vem cumprindo integralmente o que é acordado com todas as categorias de servidores. “Mantemos em dia o pagamento, valorizando o funcionário público. Continuaremos empenhados e focados na garantia de melhores condições de trabalho para todos os servidores”, concluiu José Antônio de Menezes.