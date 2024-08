MACAU: PREFEITURA REALIZA AUDIÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA LOA E REVISÃO DO PPA 2022/2025

A Prefeitura de Macau está atuando no processo de revisão do Plano Plurianual (PPA) 2022 – 2025 e na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025. Uma audiência pública reuniu autoridades e segmentos da sociedade macauense, na noite desta segunda-feira, 05, no Lions Clube.

Elaborado a cada quatro anos, o Plano Plurianual, o PPA, é o instrumento de planejamento governamental realizado a médio prazo, que define procedimentos, objetivos e metas para a administração do município, para o período de 2022 a 2025.

O objetivo da audiência foi estabelecer os objetivos da gestão pública através de propostas apresentadas pela população e pelos poderes legislativo e executivo visando o desenvolvimento da cidade. Um formulário foi disponibilizado no site da prefeitura para receber proposta, onde os internautas puderam indicar à gestão quais são os setores prioritários de investimentos.

“A participação popular nesse processo é de extrema importância, além do cumprimento a determinação que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Com o preenchimento do questionário de consulta à população, o munícipe ajudou a Prefeitura de Macau a melhorar a aplicação dos recursos públicos e cumpriu o seu papel de cidadão”, destacou Ubiratan Bezerra, secretário municipal de Infraestrutura, Planejamento, Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Sustentável.

Prestação de Contas

Representantes das pastas de Infraestrutura e Planejamento, Educação e Cultura, Saúde, Esporte e Assistência Social, apresentaram um detalhado balanço das ações realizadas nos últimos anos e metas estabelecidas até o final da gestão.

No link abaixo, o resultado da consulta popular.

http://macau.rn.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/resultado-novo.pdf