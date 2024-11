MACAU: REPRESENTANTE DO MPRN RECEBE PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DE ESTUDANTES

O 2º promotor de justiça da comarca de Macau, Mac Lennon Lira dos Santos, recebeu representantes dos estudantes que reivindicam a retomada do transporte escolar para alunos que fazem faculdade em Assú.

Nesse mesmo caminho os alunos das comunidades rurais que estudam no EJA reivindicam na mesma proporção um transporte que possa atender as expectativas dos mesmos, já que estes estudantes identificam que o governo salineiro tirou um ônibus que poderia transportar uma quantidade maior de alunos, para disponibilizar um micro ônibus que causa transtornos diárias devido a lotação.

Os alunos salineiros disponibilizaram um vídeo nas redes sociais quando estiveram na CM de Macau para buscar apoio dos edis em suas reivindicações.

O ambiente de educação municipal tem sido alvo constante de reclamações dos estudantes por falta de transporte no atual momento, com a proximidade do fim do ano letivo o clima entre os estudantes que necessitam destes transportes diariamente é de desespero total.

Torcemos para que o secretário de educação e o prefeito salineiro revejam esta situação, disponibilizando o transporte necessário para encerrar o ano letivo destes estudantes.

