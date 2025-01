MAGRO CAI COM DROGAS NAS GARRAS DA PATRULHA DA GUARDA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

A Guarda Municipal de Guamaré prendeu com êxito no final da tarde desta quinta-feira, 30, um homem conhecido por Max Negro (Magro), com drogas na comunidade de Baixa do Meio, distrito do município. O caso aconteceu no loteamento João Pedro Filho.

A equipe da ROMU realizava patrulhamento ostensivo e preventivo de rotina na comunidade, quando notou um indivíduo próximo ao um terreno baldio. O acusado percebeu a presença da viatura da GM e demonstrou nervosismo, e de logo tentou se evadir do local.

O acusado foi perseguido, alcançado e abordado pela GM, e em revista pessoal foram encontradas ainda com ele, três trouxinhas de drogas tipo maconha. Segundo o GM Morais, ele disse que: “há forte suspeitas que Magro tenha se desfeito de demais entorpecentes que possivelmente estava com ele na tentativa de fuga. Realizamos uma busca minuciosa no trajeto da fuga, mas sem êxito, ele será apresentado a Policia Civil onde deve confessar o delito”. Comentou.

Max Negro foi preso e encaminhado a 61ª Delegacia de Policia Civil de Guamaré, para ser apresentado, e ouvido pela autoridade de plantão, onde ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Guarda Municipal no combate a crimes na cidade a preservação do patrimônio público, enviando através do WhatsApp ou ligação da GM (84) 99934-9968 – 999349945, denúncias, informações e solicitações. A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Guarda Municipal