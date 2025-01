MATRÍCULAS ABERTAS NAS UNIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE GUAMARÉ

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa que as matrículas já estão abertas para o ano letivo, nas unidades do Centro de Educação de Guamaré durante o período de 21 a 31 de janeiro de 2025.

Renovação de Matrícula: 21 à 24 de janeiro

Novos Estudantes: 27 à 31 de janeiro

Horário de Atendimento:

De segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Estudante Renovação

-Cópia da certidão de nascimento

-Cópia da carteira de identidade e CPF

-Cópia do cartão do SUS e cartão de vacina (atualizado)

-Cópia do cartão do bolsa familia (se for beneficiário)

-Cópia do titulo de eleitor (a partir de 16 anos de idade)

-Cópia do comprovante de quintação militar ( a partir de 18 anos de idade)

-Cópia do leudo médico (pessoas com deficiência)

Estudante novatos

-02 fotos 3×4

-Histórico escolar ou declaração da escola anterior

-Cópia da certidão de nascimento

-Cópia da carteira de nascimento e CPF

-Cópia do cartão do SUS e cartão de vacina ( atualizado)

-Cópia do titulo de eleitor (a partir de 16 anos de idade)

-Cópia do comprovante de quintação militar ( a partir de 18 anos de idade)

-Cópia do leudo médico (pessoas com deficiência)

Responsáveis

-Cópia da caretira de identidade e CPF

-Cópia do comprovante de residência (atualizado)