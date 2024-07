MDB/PSDB/PL OFICIALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS EM PARAZINHO

Os presidentes dos Diretórios Municipais do MDB-PSDB e PL de Parazinho – publicam editais oficializando no próximo dia 4 de agosto de 2024, a realização da convenção partidária para as eleições 2024.

MDB

A Convenção do MDB será realizada no dia 04 de agosto de 2024, com início às 16 horas e término às 17 horas, no Centro de Eventos de Parazinho, encravado a Rua Monsenhor Freitas, S/N – Parazinho/RN.

PL

A Convenção do PL será realizada no dia 04 de agosto de 2024, com início às 17h30min e término às 18h30min, no Centro de Eventos de Parazinho, encravado a Rua Monsenhor Freitas, S/N – Parazinho/RN.

PSDB

A Convenção do PSDB será realizada no dia 04 de agosto de 2024, com início às 19 horas e término às 22 horas, no Centro de Eventos de Parazinho, encravado a Rua Monsenhor Freitas, S/N – Parazinho/RN.

Confira o edital de cada partido na integra clicando em cima da imagem para poder ampliá-la: