MÉDICOS APROVAM PROPOSTA DA PREFEITURA DE GUAMARÉ REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS

Em assembleia realizada pelos médicos do município de Guamaré com o Sindicato dos Médicos do RN, na tarde desta terça-feira (03), a categoria aprovou uma proposta encaminhada pela prefeitura com o compromisso de pagamento dos salários atrasados.

Na negociação, entre o sindicato e a Prefeitura de Guamaré, foi proposto pela administração municipal que o sindicato aguardasse o mês de novembro para avaliar a possibilidade de uma emenda federal, que poderia viabilizar o pagamento dos meses de junho, julho e agosto. No entanto, isto não ocorreu, o que levou a Prefeitura a propor uma divisão do pagamento dos salários em seis parcelas.

Diante dessa proposta, o Sindicato dos Médicos insistiu na necessidade de uma solução mais rápida e apresentou uma nova sugestão para reduzir o prazo de quitação dos débitos. Após novas rodadas de negociação, a Prefeitura aceitou a proposta do sindicato e se comprometeu a atualizar todos os atrasos salariais, com o pagamento integral de todos os valores devidos até abril de 2025.

O acordo firmado com o Prefeito Arthur Henrique, referente aos pagamentos atuais e os atrasados dos meses de Junho, Julho e Agosto de 2024, mais o pagamento dos médicos obstetras referente ao mês de Maio de 2024:

No dia 13 de dezembro de 2024, será pago o mês de outubro de 2024;

No dia 16 de janeiro de 2025, será pago o mês de novembro de 2024;

No dia 23 de janeiro de 2025, será pago o mês de dezembro de 2024; E 15 dias do mês de maio de 2024, para a obstetrícia;

No mês de fevereiro de 2025, será pago o mês de janeiro de 2025 e o mês de junho de 2024; e 15 dias do mês de maio de 2024, para a obstetrícia;

No mês de março de 2025, será pago o mês de fevereiro de 2025 e o mês de julho de 2024;

No mês de abril de 2025, será pago o mês de março de 2025 e o mês de agosto de 2024;

