MÉDICOS DE GUAMARÉ REIVINDICAM REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Médicos que atuam em unidades de saúde na cidade de Guamaré, localizado na Região do Litoral Salineiro do estado, participaram nesta sexta-feira (13) de assembleia com o Sindicato dos Médicos do RN (Sinmed RN) para relatar a situação de atraso salarial no município.

De acordo com os profissionais, desde o ano de 2022 a prefeitura de Guamaré tem realizado o pagamento dos médicos com atrasos e, ultimamente, a situação se tornou insustentável chegando à marca de cinco meses sem repasse dos valores.

Para mediar a situação, o Sinmed RN solicitou audiência com o secretário de saúde do município para a próxima semana e o imediato pagamento do mês em curso, até o dia 10 de outubro, ou a apresentação de um plano para a quitação desses débitos, que se arrastam desde o mês de maio.

O sindicato também vai realizar visita nas unidades hospitalares de Guamaré para averiguar as instalações, condições de trabalho, escalas de plantões, acomodações, refeições e toda a situação referente ao médico.

“Caso essas negociações deem resultados de acordo com o plano de quitação dos débitos, as coisas poderão ser resolvidas. Caso não seja apresentado esse plano, o sindicato poderá decidir, junto à categoria na próxima assembleia agendada para o dia 24/9, quais medidas poderão ser adotadas, inclusive, a suspensões parcial dos serviços”, explicou Geraldo Ferreira, presidente do Sinmed RN.

Fonte: Sinmed-RN