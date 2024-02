MEMÓRIAS, FATOS E COINCIDÊNCIAS: O DIA EM QUE O VEREADOR SUPEROU O EMBAIXADOR

O discurso sincero e direto do Embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, na última terça-feira (20), na Câmara Municipal de Guamaré, surpreendeu há muitos pela objetividade e por representar exatamente as contradições de Guamaré, uma cidade rica de povo pobre.

Em suas falas, o Embaixador destacou a contradição entre a desigualdade social e o PIB per capita de Guamaré, bem como o potencial de desenvolvimento econômico da terra do ouro negro e os Emirados Árabes.

O filho de Jandir Candeas lembrou que a cidade dos seus antecedentes recebeu e recebe recursos volumosos, não devendo e nem podendo permanecer uma cidadezinha, pobrezinha e à mercê da sorte.

Contudo, no auge de sua experiência, inteligência, capacidade e vivência, forjada na sua estadia no oriente médio, convivendo de perto com a realidade econômica e a desigualdade social, fez o Embaixador tocar na ferida de quem teve a oportunidade de transformar Guamaré em uma grande cidade, mas, tornou-a, uma cidade mais pequena.

Foi um forte soco no estômago dos líderes da cidade e um duro recado para o atual prefeito, vereadores e os gestores que silenciam com a miséria provocada e fomentada nos últimos 20 anos.

Confesso que de pronto, me veio à mente a postura do propositor da honraria, o vereador Gustavo Santiago.

Ora, tempos atrás, antes de se tornar governista, o Vereador Gustavo Santiago apresentava discursos críticos contra os gestores municipais. Utilizando a tribuna da Câmara jogava lama e questionava os feitos das administrações do ex-prefeitos: Auricélio Teixeira; Emilson de Borba (Lula); José Câmara (Dedé Câmara); Hélio Willamy; Eudes Miranda e Adriano Diógenes.

O parlamentar não poupava ninguém, mesmo que nesse período tenha sido aliado da ex-prefeita Diva Araújo, que governou o município por pouco tempo.

Todos se lembram do feroz opositor utilizando parte dos argumentos do Embaixador, cobrando de forma ríspida e audaz os administradores públicos para não deixar Guamaré pequena e empobrecida.

Os anais do Poder Legislativo e do Blog Guamaré em Dia foram palcos e testemunhas de suas inúmeras críticas para desqualificar as gestões dos prefeitos que ele se opunha politicamente, questionando a pequenez de Guamaré.

Com todo respeito ao Embaixador, seu discurso foi forte, sereno, polido e único. Porém, o outrora vereador de oposição Gustavo Santiago era mais forte, incisivo e objetivo, apresentava nomes e responsáveis, suas falas tinham dados, números e certezas, uma metralhadora carregada até os dentes sem piedade ou misericórdia. Era tão ecoante que se teletransportava da tribuna da Casa do Povo para ocupar o jurídico dos ex-gestores e os órgãos de controle, ou seja, tudo aquilo que considerava errado “em nome do povo de Guamaré”.

Se disputa fosse, o Embaixador já começaria derrotado pelo vereador Gustavo Santiago. Contudo, o propositor do título cidadão e da moção de honra ao Embaixador, não contava que o homenageado mostrasse as vísceras do homenageador, em uma versão suavizada de como agia em face dos seus antigos opositores políticos.

O Embaixador foi embora e o vereador Gustavo Santiago ficou vivendo um tempo novo, como hospede de um apartamento cinco estrelas e próximo ao tinteiro que enche a caneta “poderosa” da administração pública.

Os fatos não mentem, a memória não mente, a mente não mente. Os pensamentos sim, os interesses ainda mais, certamente pela vantagem recíproca que conduz a uma postura diversa, um freio com os pés para mudança de rota. Talvez fruto de um conselho experiente, um fio de cabelo branco, uma conversa atrativa entre acusador e acusados. Na mão, uma borracha ou quem sabe uma manteiga de qualidade, que goela abaixo: abranda une e ajusta, mas não fecham os olhos, não calam as vozes, não escondem os gestos, não enterram atitudes e não modificam os discursos passados, nem muito menos fecham as feridas.

Clique aqui e veja o discurso do Embaixador: