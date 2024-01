MIL PALAVRAS OU UMA IMAGEM? OBRA DA RODOVIÁRIA É O RETRATO DO ABANDONO!

Quando as palavras faltam, são pelos olhos que o homem se convence.

A imagem que ilustra essa matéria mostra a falta de cuidado do poder público, que transformou Guamaré no canteiro de obras paralisadas/abandonadas. Uma triste realidade!

Situada bem na entrada na cidade de Guamaré, próximo ao hospital Manoel Lucas de Miranda, a obra da rodoviária encontra-se estagnada por mais de um ano, sem expectativa de conclusão e entrega a população.

Não fosse suficiente o abandono e o prejuízo de recursos públicos verificado na estrada do Minhoto, relatado em matéria anterior pelo o portal. A obra do Terminal Rodoviário de Guamaré, desponta como mais uma daquelas sem solução, e que tem sido um tormento para população e passageiros.

Hoje o blog foi ao local para constatar o descaso com o equipamento público que deveria está funcionando e servindo ao povo, turistas, visitantes, em especial, aos comerciantes que estão sendo muito prejudicados, sem qualquer gesto e simpatia do poder público.

A obra de quase meio milhão de reais (R$ 431.561,61), destinada a reparar a cobertura do terminal rodoviário, já tem registro de pagamento no valor de R$ 307.809,83, segundo o Portal de Transparência. Contudo, com mais de 2/3 da obra paga, não se sabe as razões do abandono e, principalmente do pagamento:

O Governo parece fingir que esse problema não existe e segue empurrando o abandono com a barriga, o entusiasmo e a esperança se tornaram uma frustação e chacota para este editor nos grupos, como se este portal fosse culpado destas paralisações, pelo o fato de ter publicado o inicio e andamento da obra e hoje se encontrar paralisada.

Como dito, a obra deveria contemplar a substituição da estrutura da cobertura antiga na área do entorno do equipamento público, por uma nova cobertura. Quem passa pelo local na entrada da cidade não consegue entender uma cidade com tantos recursos ainda ter obras paradas ou abandonadas.

Por fim,

Que saudade dos vereadores que fiscalizavam as obras do município… Que saudade daquele vereador, legítimo representante do povo, que além de fiscalizar o executivo independente de bandeira partidária, usava de sua ferramenta legal chamada “requerimento de informação”, utilizado para questionamentos e solicitação de documentos que o vereador quer verificar: o prefeito é obrigado a responder de forma objetiva a estes requerimentos.

Com um executivo omisso, e um legislativo em silêncio de frente para o prefeito e de costas para o povo, as obras em Guamaré continuam paradas ou abandonadas, uma angústia que não se mede, e que não conseguimos entender os porquês diante da grande arrecadação mensal.