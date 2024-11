MINISTÉRIO PÚBLICO NA COLA DA PREFEITA ELEITA DE MACAU

E lá vem bronca do Ministério Público pra cima da prefeita eleita de Macau, Flavinha Veras que nem teve tempo sequer de esquentar a cadeira que um dia pertenceu ao seu pai, o líder político Flávio Veras. A reforma da Praça das Mães é o epicentro de uma nova polêmica, especialmente sobre a intervenção da equipe de transição da prefeita eleita na execução das obras.

Essa reforma, que envolve uma parceria entre a prefeitura e a empresa salineira Salinor, tem sido alvo de críticas pela equipe da prefeita eleita, que não concorda com o projeto atualmente em andamento. A nova gestão informa, mas não mostra o que seria um plano urbanístico diferente para a praça e, por isso, tentou paralisar a obra em parceria com a Salinor.

A situação foi parar no Ministério Público, onde um procedimento foi aberto na 1ª Promotoria de Macau para investigar possível usurpação de função pública pela equipe de transição, visto que a intervenção poderia não estar de acordo com as atribuições dessa equipe antes da posse oficial.

A obra paralisada por alguns dias foi retomada, após a denúncia do prefeito José Antônio de Menezes ao Ministério Público, mas, porque parou e por pouco não deixou perto de 30 trabalhadores da construção civil desempregados? Quem mandou parar? Quem acatou a ordem para paralisar a obra? Quem estava por trás da manobra para impedir que a Salinor concluísse os serviços?

São essas e outras questões que deverão ser respondidas ao Ministério Público. O procedimento que caiu nas mãos da promotora de justiça Isabel Siqueira foi registrado, sob o número 02.23.2016.0000191/2014-13.

Fonte: Obelisco Macau