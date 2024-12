MOÇÃO DE APLAUSOS: HUDSON MATIAS É HOMENAGEADO PELA CÂMARA DE PARNAMIRIM

O prefeito eleito de Galinhos, Hudson Matias (PSDB), recebeu nesta sexta-feira uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Parnamirim, em reconhecimento à sua trajetória de vida e conquistas políticas. A honraria foi entregue pelo presidente da Casa, vereador Wolney França (PSDB), em uma solenidade que destacou a profunda ligação de Hudson com Parnamirim, cidade que marcou sua história desde a infância.

“Agradeço a todos os vereadores que aprovaram essa homenagem,” declarou Hudson. Ele aproveitou para rememorar suas raízes em Parnamirim: “Minha história com Parnamirim começou no meu primeiro ano de vida, e moro aqui há 40 anos. Meu pai, Afrânio Reis Cavalcante, nasceu nesta cidade, e meu avô, Epifânio Reis Cavalcante, era da Aeronáutica e foi criado aqui. Minha mãe, Silvia Alves Matias Cavalcante, conheceu meu pai em Parnamirim, onde namoraram e se casaram.”

Hudson também recordou sua infância e juventude: “Estudei no PH3, antigo Arco-Íris, no Chapeuzinho Vermelho e no Pirlim Pimpim. Adorava jogar bola na associação dos moradores, ao lado da Câmara Municipal, onde também participei de atividades cristãs na Igreja São Antônio, na Cohabinal.”

A ligação afetiva com Parnamirim reforça a trajetória de Hudson, que assume na próxima semana a gestão de Galinhos, única península do Rio Grande do Norte, com o compromisso de levar desenvolvimento e progresso ao município que agora governará.

Hudson deixou uma mensagem natalina para o povo de Galinhos. Veja no vídeo abaixo:



Blog Robinson Pires