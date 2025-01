MOHANA FREITAS: PREFEITO HÉLIO NOMEIA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

O Prefeito de Guamaré, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, nomeou através da portaria Nº 105/2025, publicada nesta sexta-feira (17), no Diário Oficial do Município, MOHANA FREITAS ARNAUD, no cargo de Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo Secretário do município.

Veja mais nomeações no Diário Oficial de hoje:

Nomear, JACYARA CAMARA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, ANDREZZA KARLLA PONTES VARELA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretária Adjunta, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Turismo.