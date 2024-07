Moradores do RN devem ficar atentos aos canais de agendamento para realização da troca das antigas parabólicas pela nova digital gratuitamente

Moradores do estado de Pernambuco devem ficar atentos aos canais de agendamento para realização da troca das antigas parabólicas pela nova digital gratuitamente

A partir do dia 18 de agosto, as emissoras SBT e TV Globo irão desligar o sinal analógico nas antigas parabólicas. No Brasil, a Siga Antenado (EAF), entidade sem fins lucrativos, é a responsável pela substituição gratuita das antigas parabólicas pelas novas parabólicas digitais. Para ter direito ao kit com a nova parabólica digital, é necessário estar inscrito em um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa.

Aqueles que utilizam outros sistemas de transmissão, como antena digital espinha de peixe, antena digital interna e TV por assinatura, não precisam realizar a troca, mesmo que façam parte de programas sociais.

No Rio Grande do Norte, muitas famílias já fizeram a substituição de sua antena e garantiram acesso a programação e canais de TV.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca que mais de 3 milhões de famílias em todo o país já foram beneficiadas com a nova parabólica digital. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. Guerra ressalta ainda a importância de os beneficiários procurarem os canais de atendimento o quanto antes para verificar se têm direito ao kit gratuito.

Serviço

Para saber se tem direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF em mãos. É fundamental que todos verifiquem sua elegibilidade para garantir a continuidade do acesso gratuito à programação televisiva com qualidade superior.