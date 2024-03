MORRE NO HOSPITAL WALFREDO GURGEL SEGUNDA VÍTIMA DO ACIDENTE OCORRIDO PRÓXIMO A BAIXA DO MEIO

Morreu no inicio da manhã de hoje segunda-feira (18), mais uma das vítimas do acidente ocorrido na noite deste domingo (17), na BR 406 – Próximo à comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

Trata-se de Fátima, filha de seu Da Silva Vaqueiro, mãe de Miclécia e Naldo. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital Walfredo Gurgel em Natal, onde estava internada. Ao todo, são 2 óbitos.

NOTA DE PESAR

O Blog Guamaré em Dia lamenta profundamente a perda de duas mulheres ilustres, de história e notável no município de Guamaré.

Refiro-me a Maria dos Navegantes, mas conhecida por Navegantes, e Fátima filha de Da Silva Vaqueiro. Quem teve o privilégio de conviver com estas mulheres generosas foi presenteado.

Meus sentimentos em nome da população guamareense à toda família enlutada!

Que Deus dê a elas um bom lugar!