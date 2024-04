MORRE O EX-DEPUTADO BETINHO ROSADO AOS 75 ANOS

Morreu na madrugada desta sexta-feira (12) o ex-deputado federal Carlos Alberto de Souza Rosado (Betinho Rosado), aos 75 anos. Betinho não resistiu a uma parada cardiorrespiratória, conforme comunicado divulgado pela família.

Ele estava internado desde o último dia 04, na UTI do Hospital Wilson Rosado, por causa de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico.

O velório começará às 9h, na capela Perpétuo Socorro, e o sepultamento ocorrerá às 16h, no cemitério São Sebastião, em Mossoró.

Betinho foi professor da Esam, secretário de Trabalho e Ação Social do Rio Grande do Norte entre 1991 e 1994, no governo de José Agripino Maia. Em 1994, foi eleito deputado federal pelo PFL, sendo reeleito em 1998, 2002, 2006 (sempre pelo PFL) e 2010 (pelo DEM).